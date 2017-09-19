В Петербурге мать с двумя детьми выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от пожара

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое подростков 14 и 15 лет, пострадали во вторник в результате пожара в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
"В пятикомнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов выгорела кухня, коридор и три комнаты на общей площади 70 кв. метров, - рассказали в МЧС. - Женщина с двумя детьми, испугавшись пожара, выпрыгнула с детьми из окна пятого этажа, все в больнице... Еще два человека немного пострадали, надышались дыма, госпитализация не потребовалась".
Состояние женщины и ее детей уточняется.
Пожар ликвидирован, для его ликвидации задействовалось шесть единиц техники и 24 пожарных.