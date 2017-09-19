Сообщения о минировании семи торговых центров поступили в экстренные службы Волгограда

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Сообщения о минировании семи торговых центров в различных районах Волгограда поступили во вторник в администрации этих организаций, а также в экстренные службы города и области. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных структурах региона.

"Поступили сообщения о минировании семи торговых центров в разных районах Волгограда. Проводится эвакуация посетителей и персонала. Проверку проводят полицейские", - сказал собеседник агентства.