Источник: сообщения о минировании 12 торговых центров в Волгограде оказались ложными

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ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Проверки сообщений о минировании 12 торговых центров (ТЦ) в Волгограде завершены, взрывных устройств не обнаружено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Ранее во вторник, по уточненным данным, в администрации торговых центров, а также в экстренные службы города поступили 12 сообщений о минировании волгоградских торговых центров.
"Все 12 торговых центров обследованы, проверки завершены, никаких взрывчатых устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, сообщения о минировании оказались ложными", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в течение сегодняшнего дня по мере поступления сообщений о минировании из 12 волгоградских торговых центров были эвакуированы посетители и персонал - в общей сложности 13 тыс. человек. "Все 12 торговых центров сейчас работают в штатном режиме", - отметил источник.
По его словам, ранее озвученное им сообщение о якобы минировании волгоградского медицинского университета "оказалось ошибочным".