Не менее 47 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике

ТАСС, 19 сентября. По меньшей мере пять человек погибли во вторник в штате Пуэбла в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщило агентство Reuters.

В результате удара стихии в этом штате и в столице Мексики были зарегистрированы разрушения. По словам мэра Мехико, повреждены не менее 20 зданий.

В штате Морелос погибли по меньшей мере 42 человека погибли, сообщил губернатор региона Грако Рамирес в своем Twitter.

Согласно опубликованной им таблице, больше всего жертв - 12 - зарегистрировано в муниципалитете Хохутла. "Первый предварительный доклад о погибших. Моя солидарность родственникам", - написал он.

Primer reporte preliminar personas fallecidas. Mi abrazo solidario a familiares. Estamos atendiendo a familias. Nuestra fortaleza unidos pic.twitter.com/fyBFLQEfaS — Graco Ramírez (@gracoramirez) 19 сентября 2017 г.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.