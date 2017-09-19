Не менее 47 человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике

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ТАСС, 19 сентября. По меньшей мере пять человек погибли во вторник в штате Пуэбла в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщило агентство Reuters.
В результате удара стихии в этом штате и в столице Мексики были зарегистрированы разрушения. По словам мэра Мехико, повреждены не менее 20 зданий.
В штате Морелос погибли по меньшей мере 42 человека погибли, сообщил губернатор региона Грако Рамирес в своем Twitter.
Согласно опубликованной им таблице, больше всего жертв - 12 - зарегистрировано в муниципалитете Хохутла. "Первый предварительный доклад о погибших. Моя солидарность родственникам", - написал он.
Primer reporte preliminar personas fallecidas. Mi abrazo solidario a familiares. Estamos atendiendo a familias. Nuestra fortaleza unidos pic.twitter.com/fyBFLQEfaS— Graco Ramírez (@gracoramirez) 19 сентября 2017 г.