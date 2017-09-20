Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН готова помочь странам, пострадавшим от урагана "Мария"

Происшествия
20 сентября, 3:16 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Отмечается, что генсек ООН опечален разрушениями в странах Карибского бассейна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. ООН готова оказать помощь странам, пострадавшим в результате разрушительного урагана "Мария". Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН Антониу Гутерриш опечален разрушениями в странах Карибского бассейна, многие из которых восстанавливаются после предыдущего урагана "Ирма". Генсек отметил усилия правительств региона и международных организаций по реагированию на стихийное бедствие. "ООН готова оказать помощь странам и территориям, которые пострадали от последнего урагана", - сообщил Дюжаррик.

"Мария" - второй ураган максимальной категории опасности, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли более 40 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама