ООН готова помочь странам, пострадавшим от урагана "Мария"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. ООН готова оказать помощь странам, пострадавшим в результате разрушительного урагана "Мария". Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН Антониу Гутерриш опечален разрушениями в странах Карибского бассейна, многие из которых восстанавливаются после предыдущего урагана "Ирма". Генсек отметил усилия правительств региона и международных организаций по реагированию на стихийное бедствие. "ООН готова оказать помощь странам и территориям, которые пострадали от последнего урагана", - сообщил Дюжаррик.

"Мария" - второй ураган максимальной категории опасности, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли более 40 человек.