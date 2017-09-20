Полиция проверяет сообщения о минировании здания горсовета в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в среду эвакуировали людей из здания городского совета депутатов в Симферополе для проверки сообщения о минировании, сообщил ТАСС официальный представитель горсовета.

"Поступило сообщение, что здание [горсовета] заминировано, поэтому всех эвакуировали. Сейчас все на месте - полиция, скорые, пожарные, МЧС. Ведутся проверочные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудников горсовета отпустили домой, так как срок окончания проверочных мероприятий неизвестен.

В ГУМВД по Крыму сообщили, что в полицию "поступили сообщения о минировании ряда зданий" в Симферополе, "идут проверочные действия". Какие именно здания проверяет полиция, в управлении не уточнили.

Как передает корреспондент ТАСС, в Симферополе эвакуировали также посетителей ряда крупных торговых центров.