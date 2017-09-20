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Медведев призвал "Алросу" не допускать аварий, подобных произошедшей на руднике "Мир"

Происшествия
20 сентября, 17:16 дата обновления: 20 сентября, 17:22 UTC+3

Премьер-министр РФ надеется, что руководство компании сделает все необходимое

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что руководство компании "Алроса" "сделает все со всей ответственностью, чтобы аварии, подобные произошедшей на руднике "Мир", не повторялись". Об этом он заявил на встрече с президентом компании "Алроса" Сергеем Ивановым.

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© Григорий Ифтодий/пресс-служба АК "Алроса"/ТАСС

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"Нужно все сделать, чтобы оказать помощь людям [пострадавшим в результате аварии]. Все решения приняты, как вы сказали, но, тем не менее, нужно внимательно относиться к этому. Что касается мер, предпринимаемых, чтобы подобные трагедии не повторялись, надеюсь, что все будет сделано на высоком уровне и со всей ответственностью к таким вопросам", - сказал Медведев, комментируя доклад Иванова о ситуации после аварии на руднике "Мир".

Иванов доложил премьер-министру, что спасательная операция на руднике длилась около трех недель, но восемь человек спасти не удалось. По его словам, глава МЧС оценил спасательную операцию, как проведенную на высоком уровне, "все, что можно, было сделано". Он добавил, что семьям погибших горняков оказана материальная поддержка - это страховые выплаты со стороны компании, адресная поддержка со стороны властей Якутии и Белгородской области, так как четверо погибших горняков были из этого региона.

По словам Иванова, рудник в настоящее время находится в состоянии консервации, "мы приступаем к проекту по откачке воды", работает комиссия Ростехнадзора. "Соответствующие выводы комиссии будут сделаны через несколько недель. По итогам выводов комиссии Ростехнадзора мы проведем соответствующую работу внутри компании. Одновременно Ростехнадзор проводит внеплановую проверку других наших рудников, по результатам этих проверок мы должны быть уверены, что такая трагедия в будущем не повторится", - добавил Иванов.

Авария на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" произошла 4 августа. В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера. По данным МЧС, в карьере находилось около 300 тыс. кубометров воды. Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность, однако восемь человек оказались заблокированными под землей.

Алмазный карьер "Мир" диаметром 1,2 км и глубиной 525 метра был открыт в 1955 году. Это первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Разработку открытым способом прекратили в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. На рудник "Мир" приходится около 11% добычи "Алросы".

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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