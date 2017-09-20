В Москве вновь "заминировали" два крупных торговых центра и станцию метро "Пражская"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Два торговых центра, "Ашан Сити" и "Горбушкин двор", эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва, также поступил звонок о "минировании" станции метро "Пражская". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва ТЦ "Горбушкин двор" (Багратионовский проезд, дом 7) и ТЦ "Ашан сити" (проспект Вернадского, дом 6)", - сказал собеседник агентства. Из зданий идет эвакуация людей. В торговых центрах ждут прибытия кинологов для проверки информации.

Информация о "минировании" станции метро "Пражская" уже проверена, угроза не подтвердилась, отметил источник.