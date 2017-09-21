Дело экс-сотрудников "Матросской тишины" о вымогательстве у заключенных направлено в суд

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о вымогательстве денег у обвиняемых по экономическим статьям в СИЗО "Матросская тишина". По делу проходят восемь фигурантов, в том числе пять бывших сотрудников СИЗО и криминальный авторитет, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным СМИ, это бывший руководитель оперативного отдела следственного изолятора Михаил Захаров, его подчиненные Антон Девятаев, Валентин Базаев, Павел Петран и бывший сотрудник СИЗО Анатолий Осмачко.

По версии следствия, в 2014 году начальник оперативного отдела СИЗО вступил в сговор неформальным лидером среди осужденных. Сотрудники изолятора должны были создавать условия для встреч их сообщника, содержащегося в изоляторе, с бизнесменом, также помещенным в СИЗО, контролировать переписку, препятствовать обращению потерпевшего в правоохранительные органы, а криминальный авторитет должен был требовать деньги. В январе 2015 года они добились от генерального директора крупной строительной организации передачи 1 млн рублей, но стали требовать еще 10 млн рублей под угрозой применения физического насилия к нему самому и членам его семьи. 23 января 2015 года их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо этого, по данным прокуратуры, в октябре 2014 года криминальный авторитет узнал, что в одной из камер содержится собственник однокомнатной квартиры стоимостью 5 млн рублей, и через сообщников организовал ее продажу. Кроме того, в ходе следствия установлены факты получения двумя сотрудниками изолятора взяток, в том числе через посредника, за передачу одному из арестованных мобильного телефона. Также один из сотрудников СИЗО убедил родственников заключенных, что за денежное вознаграждение может добиться принятия положительного решения об их этапировании в колонии вблизи Московского региона.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям о вымогательстве, пособничестве в вымогательстве, превышении должностных полномочий, получении взятки, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и незаконном приобретении спецсредств для негласного получения информации.

Уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в Преображенский суд Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей.