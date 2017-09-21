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Ущерб черноморскому заповеднику Утриш от крушения вертолета оценивается в 4 млн руб.

Происшествия
21 сентября, 10:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, сентября. /ТАСС

Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение 21 августа

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КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного судна в связи с крушением вертолета Robinson на черноморском побережье Краснодарского края в августе. Заповеднику, где упал вертолет, причинен ущерб на 4,3 млн рублей, перевозчику - более чем на 40 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Легкомоторный вертолет Robinson, принадлежавший ООО "Блэквуд Шиппинг" потерпел крушение в районе горы Медведь, находящейся на территории ФГБУ осударственный природный заповедник "Утриш" Анапского района Краснодарского края. <…> В результате возгорания вертолета возник пожар на территории заповедника. Общий ущерб, причиненный ООО "Блэквуд Шиппинг" и заповеднику "Утриш" составил почти 44,4 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, ущерб заповеднику составил около 4,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека"), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 21 августа вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш потерпел крушение, предположительно, он столкнулся со скалой. В результате происшествия погиб пилот - 53-летний житель Волгограда.

Заказчиком полета был ООО "Центр винного туризма Абрау- Дюрсо". Вертолет вылетел из аэропорта Анапа и направлялся на вертолетную площадку центра, расположенную в поселке Абрау-Дюрсо. В компании "Блэквуд Шиппинг", которой принадлежало судно, сообщали, что за штурвалом был опытный летчик.

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