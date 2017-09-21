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МЧС: фасад ростовского отеля быстро обгорел, потому что был обшит пластиком

Происшествия
21 сентября, 16:54 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

В результате пожара два человека погибли

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Огонь по фасаду здания гостиницы в Ростове-на-Дону распространился очень быстро из-за того, что здание обшито пластиковыми материалами, сообщила в четверг ТАСС представитель регионального управления МЧС.

"Обшивка пластиковая. Сложность в том и заключается, что легко горящий материал", - сказала представитель ведомства, добавив, что именно из-за этого здание снаружи обгорело так быстро.

Собеседница добавила, что из-за большого числа припаркованных автомобилей у пожарных расчетов возникли сложности с тем, чтобы подобраться к зданию, но несмотря на это, сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к работе достаточно оперативно.

Информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности, возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения в близлежащих зданиях провели эвакуацию - более 300 человек.

В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками данной гостиницы. СК проводит проверку.

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