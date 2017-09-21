Пожарные ликвидировали открытый огонь в здании горящей гостиницы в Ростове

ТАСС/МЧС России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании 10-этажной гостиницы в центре Ростова-на-Дону, где в четверг произошел крупный пожар. Об этом сообщили ТАСС в Южной региональном центре МЧС.

"Ликвидация открытого горения - 16:56 мск", - сказала представитель ведомства.