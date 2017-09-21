AP: ущерб от урагана "Харви" составил почти $600 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Ущерб от урагана "Харви", который обрушился 25 августа на побережье штата Техас, оценивается в $593 млн.
Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на оценки страховой компании Allstate.
При этом представители фирмы подчеркнули, что размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения принадлежащей им собственности.
"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.