Энергетики обесточили около 300 потребителей из-за пожара в гостинице в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетики обесточили около 300 потребителей из-за пожара в гостинице в центре Ростова-на-Дону, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании "Донэнерго".
"Около 14:28 мск по заявке пожарной службы - для безопасного проведения работ - была отключена трансформаторная подстанция, питающая около 300 потребителей в границах переулков Семашко и Газетного", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе компании "Ростовгоргаз" добавили, что газоснабжение близлежащих зданий пока не отключалось.
"Здание гостиницы не газифицировано. На месте дежурят сотрудники газовой службы на случай, если понадобится отключить газоснабжение в соседних домах", - отметили в пресс-службе компании.
Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. В настоящее время возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения, ранее в близлежащих зданиях провели эвакуацию людей. В Ленинском районе города из-за пожара введен режим ЧС.
В общей сложности было выведено на улицу более 300 человек. В здании сотрудники МЧС обнаружили двух погибших - оба были работниками данной гостиницы. По факту гибели людей СК проводит проверку.
Как сообщил ТАСС заместитель главного врача ростовской больницы скорой медицинской помощи, у гостиницы находятся 8 бригад скорой помощи.