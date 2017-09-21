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Предоставлявший платные койко-места главврач госбольницы осужден в Адыгее

Происшествия
21 сентября, 18:28 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Отмечается, что бывший главврач назначил ответственных за незаконное взимание с пациентов платежей под видом добровольного пожертвования

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МАЙКОП, 21 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Бывший главный врач Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы, где с пациентов взимались деньги за палаты повышенной комфортности, осужден в четверг Майкопским городским судом за злоупотребление полномочиями.

Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях системы здравоохранения, сроком на три года, сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Илья Каримов.

"Бывший главврач больницы обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ - "использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций". Поскольку он согласился с предъявленным обвинением, судебное заседание прошло в особом порядке - без проведения судебного разбирательства", - уточнил он.

Каримов пояснил, что бывший главврач самовольно издал приказ, в котором назначил ответственных за незаконное взимание с пациентов платежей под видом добровольного пожертвования, при этом вырученные средства на расчетный счет учреждения не зачислялись.

В итоге сумма в размере 257,3 тыс. рублей, полученная от пациентов за полтора года - с начала 2016 года до июля 2017 года, в кассу учреждения так и не поступила. Бывший руководитель лечебного учреждения распорядился ими по своему усмотрению.

"При этом сам подсудимый на суде утверждал, что хотел привести в соответствие внешний и внутренний облик здания больницы за счет больных, и решил изыскать необходимую для этого сумму с помощью незаконных средств, полученных за палаты повышенной комфортности. Ранее он был признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением требований закона "О противодействии коррупции", решением мирового судьи ему был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей", - добавил собеседник агентства.

Гособвинение по уголовному делу поддерживал прокурор республики Марк Большедворский.

Как прокомментировали в прокуратуре республики, суд согласился с позицией гособвинения и назначил подсудимому наказание с учетом смягчающих вину обстоятельств - активного способствования расследованию преступления, добровольного возмещения ущерба, участия в боевых действиях, положительные характеристики и поощрения по месту работы.

Президент РФ Владимир Путин 30 августа на рабочей встрече с Муратом Кумпиловым обратил внимание главы республики на ряд обращений, поступивших от жителей Адыгеи в ходе "Прямой линии" с президентом России. Граждане указывали на проблемные вопросы в образовании, здравоохранении, социальной сфере. Отдельно президент страны остановился на теме платных койко-мест в стационарах, назвав такую ситуацию недопустимой.

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Путин, Владимир Владимирович Кумпилов, Мурат Каральбиевич
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