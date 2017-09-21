В здании ТАСС произошло небольшое задымление из-за короткого замыкания

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Небольшое задымление произошло в здании информационного агентства ТАСС в центре Москвы из-за короткого замыкания на втором этаже.

"В информационном агентстве ТАСС произошло задымление из-за короткого замыкания в посудомоечной машине в столовой, расположенной на втором этаже", - уточнили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Никто из сотрудников агентства, находящихся в здании, не пострадал, эвакуация не проводилась, проведено проветривание. Агентство работает в штатном режиме.

Горим на работе Публикация от Jonna (@lintu_jonna) Сен 21 2017 в 11:02 PDT