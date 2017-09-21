Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В здании ТАСС произошло небольшое задымление из-за короткого замыкания

Происшествия
21 сентября, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Никто из сотрудников агентства, находящихся в здании, не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Небольшое задымление произошло в здании информационного агентства ТАСС в центре Москвы из-за короткого замыкания на втором этаже.

"В информационном агентстве ТАСС произошло задымление из-за короткого замыкания в посудомоечной машине в столовой, расположенной на втором этаже", - уточнили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Никто из сотрудников агентства, находящихся в здании, не пострадал, эвакуация не проводилась, проведено проветривание. Агентство работает в штатном режиме.

Горим на работе

Публикация от Jonna (@lintu_jonna)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
Шишханов заявил о готовности передать свою долю в Бинбанке за рубль
6
МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружия
7
Минюст: РФ передала Комитету министров Совета Европы все нужные данные по делу Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама