Российский турист утонул в бассейне отеля в Турции

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АНКАРА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель российского туриста на одном из курортов Турции. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российской дипмиссии.
"Гражданин России Дмитрий Макаров 1986 года рождения отдыхал в районе Сиде в провинции Анталья. По предварительным данным, он купался в бассейне отеля. Внезапно ему стало плохо, и он захлебнулся водой", - сказал собеседник агентства.
В генконсульстве РФ также рассказали, что "туриста доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь".