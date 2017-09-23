Человек пострадал в результате взрыва на предприятии под Рязанью

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате хлопка угольно-воздушной смеси на предприятии в Рязанской области, сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"23 сентября в Пронском районе в городе Новомичуринске на предприятии произошел хлопок угольно-воздушной смеси. В результате инцидента пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на производственный процесс происшедшее не повлияло.