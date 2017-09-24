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Двухлетний ребенок погиб, еще два человека пострадали в ДТП на трассе "Дон"

Происшествия
24 сентября, 14:47 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, сентября. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе "Дон" в Ростовской области, в результате ДТП двухлетний ребенок погиб, а пятилетняя девочка и женщина пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"ДТП произошло около 11:30 мск на 805 километре М-4 "Дон". Столкнулись "Тойота Минивэн" под управлением водителя 1984 года рождения, Lada Largus (водитель 1982 года рождения) и грузовик Volvo (водитель 1984 года рождения). В результате ДТП двухлетний мальчик - пассажир Toyota погиб, женщина-пассажир и пятилетняя девочка из этого же автомобиля получили травмы", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время сотрудники МВД проводят проверку, уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

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