Двухлетний ребенок погиб, еще два человека пострадали в ДТП на трассе "Дон"

Победитель Московского марафона Алексеев надеется, что скоро сможет выступать за границейСпорт 24 сентября, 14:23
Олимпийский чемпион кениец Кипчоге выиграл Берлинский марафонСпорт 24 сентября, 13:56
Штайнмайер проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 13:40
Средства с личных счетов менеджмента банка "ФК Открытие" списаны для его докапитализацииЭкономика и бизнес 24 сентября, 13:34
Футболистов "Уфы" эвакуировали из отеля из-за звонка о минированииСпорт 24 сентября, 13:32
Француз Тюрпен рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем"Спорт 24 сентября, 12:38
СМИ: американское ТВ не будет показывать игры НХЛ во время Олимпиады-2018Спорт 24 сентября, 12:32
Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц проголосовал на выборах в БундестагМеждународная панорама 24 сентября, 12:29
На Иванку Трамп подали в суд за заимствование дизайна туфельОбщество 24 сентября, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе "Дон" в Ростовской области, в результате ДТП двухлетний ребенок погиб, а пятилетняя девочка и женщина пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"ДТП произошло около 11:30 мск на 805 километре М-4 "Дон". Столкнулись "Тойота Минивэн" под управлением водителя 1984 года рождения, Lada Largus (водитель 1982 года рождения) и грузовик Volvo (водитель 1984 года рождения). В результате ДТП двухлетний мальчик - пассажир Toyota погиб, женщина-пассажир и пятилетняя девочка из этого же автомобиля получили травмы", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время сотрудники МВД проводят проверку, уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.