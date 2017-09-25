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Штормовое предупреждение объявлено на побережье Северной Каролины из-за урагана "Мария"

Происшествия
25 сентября, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, сентября. /ТАСС

Максимальная скорость ветра в пределах урагана снизилась с 51,4 м/с до 46,9 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено для участков Восточного побережья американского штата Северная Каролина в связи с приближением урагана "Мария". С таким уведомлением выступил в субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

"Предупреждение о тропическом шторме объявлено на участке побережья Северной Каролины от Серф-Сити на север до границы Северной Каролины с Вирджинией", - уточнили в центре. По оценке метеорологов, опасно сильный прилив грозит жителям береговой линии от мыса Лукаут до населенного пункта Дак, расположенного на длинной косе, огибающей северную часть побережья Северной Каролины.

Центр представил карту, на которой схематически представлен наиболее вероятный маршрут продвижения "Марии" вплоть до 29 сентября. Область предполагаемой зоны действий атмосферного явления включает две точки побережья Северной Каролины. Временные сроки соответствуют 14:00 среды и 14:00 четверга.

По данным метеорологов, максимальная скорость ветра в пределах урагана снизилась с 51,4 м/с до 46,9 м/с, что соответствует второй категории из пяти возможных. Эпицентр "Марии" находится в 685 км юго-восточнее мыса Хатеррас (штат Северная Каролина) и продвигается пока в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с.

"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.

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