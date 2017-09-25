Ботокс и другие поддельные препараты на 2 млн рублей изъяты полицейскими в Подмосковье

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские изъяли в Истринском и Люберецком районах контрафактный препарат "Ботокс" и другие лекарственные средства на сумму 2 млн рублей, сообщила в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В Истринском и Люберецком районах полицейские обнаружили и изъяли контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, в числе которых медицинский препарат "Ботокс", а также сильнодействующие лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, на общую сумму около 2 млн рублей", - сказала Петрова.
По ее словам, в отношении распространителей изъятой продукции возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" и "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок".