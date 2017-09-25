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Семь уголовных дел возбудили в Подмосковье за незаконную продажу лекарств через интернет

Происшествия
25 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Специалисты Росздравнадзора проводили экспертизу лекарств в момент их приобретения

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Московской области возбудили семь уголовных дел по факту незаконного распространения контрафактных и несертифицированных лекарств через интернет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Росздравнадзора.

Как поясняется в сообщении, представители территориального органа ведомства по Москве и Московской области вместе с полицейскими провели ряд мероприятий по борьбе с оборотом контрафактных лекарств в Сети.

"Правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела по ст. 180, ч. 3 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" и пять уголовных дел по статье 238.1. УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась новым способом: специалисты Росздравнадзора проводили экспертизу заказанных и доставленных на дом курьером лекарственных средств непосредственно в момент приобретения. Это позволяло "оперативно принимать процессуальные решения в отношении курьеров и организаторов нелегальной продажи, а также определять места хранения контрафактных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств", - пояснили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Росздравнадзоре, новая методика впервые позволила применить административные меры в отношении физических лиц. "По результатам составлены и направлены в суд три административных протокола (административная мера наказания влечет наложение штрафа на граждан в размере от 70 до 100 тыс. руб.)", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на территории Москвы и Московской области в противоправной деятельности по продаже контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств участвуют более 1 тыс. сайтов и групп в социальных сетях. По предварительным оценкам, оборот такой нелегальной торговли составляет от 350 до 600 млн руб. "В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан относиться ответственно к своему здоровью и приобретать только зарегистрированные лекарственные препараты в стационарных аптеках, имеющих соответствующую лицензию, и предупреждает юридические и физические лица об административной и уголовной ответственности за производство, сбыт и распространение незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств", - заключили в ведомстве.

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