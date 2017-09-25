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На побережье Северной Каролины проводится эвакуация из-за приближения урагана "Мария"

Происшествия
25 сентября, 23:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, сентября. /ТАСС

Эвакуация носит обязательный характер для туристов и приезжих, местные жители могут покинуть свои дома добровольно

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НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в понедельник в нескольких районах атлантического побережья штата Северная Каролина, которые могут оказаться в зоне влияния урагана "Мария". Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, эвакуация затронула округа Хайд и Дэйр, включая прибрежные острова Хаттерас и Окракок. Последний уже покинули свыше 220 человек. Эвакуация носит обязательный характер для туристов и приезжих, местные жители могут покинуть свои дома добровольно.

Власти предупреждают, что хотя эпицентр урагана пройдет вдали от берега, стихия принесет сильные ветра и волны, что грозит серьезными подтоплениями. Ранее для ряда участков атлантического побережья штата было объявлено штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, максимальная скорость ветра в пределах "Марии" сейчас составляет около 35 м/с. Этот ураган первой категории находится в 480 км к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и продвигается в северном направлении со скоростью примерно 3 м/с. Жертвами "Марии" в странах Карибского бассейна стали, по последним данным, около 60 человек.

"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние недели. В начале сентября в результате прохождения урагана "Ирма" на Карибах погибли более 40 человек.

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