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МЧС организовало горячую линию после аварии с автобусом на Кубани

Происшествия
26 сентября, 6:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

В пресс-службе регионального главка МЧС также сообщили, что в готовности находятся два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ открыло телефон горячей линии после ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани, в котором погибли семь человек, сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка ведомства.

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Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек

"В лечебные учреждения направлены психологи МЧС России. На базе главного управления открыт телефон горячей линии 8 861 268-64-40", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в готовности находится авиация МЧС России - два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 93 человека и 32 единиц техники, в том числе 21 человек и 9 единиц техники - от МЧС.

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