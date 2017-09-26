Жителя Иркутска на Камчатке приговорили к 19 годам колонии за поджог людей в общежитии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский краевой суд вынес приговор в отношении жителя Иркутска, который, приехав на Камчатку на заработки, поджег общежитие рыбзавода, где находились около 30 человек, двое из них погибли. Об этом во вторник сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

"Суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя города Иркутска, приехавшего в 2015 году на Камчатку на заработки. 30-летний приезжий признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом") и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в том числе первых пяти лет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на два года", - сообщила Шунина.

Инцидент произошел в августе 2016 года на рыбодобывающем заводе "Фирма "Жупаново" в Елизовском районе, где подсудимый работал трактористом. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя шумно в общежитии, где находились около 30 человек, и сослуживцы его выгнали. Решив отомстить, он, убедившись, что все уснули, с помощью газового баллона поджег одежду, находящуюся в коридоре деревянного жилого строения, и ушел к себе в домик.

"Мужчина точно знал, что в общежитии находится около 30 человек, и, несмотря на опьянение, осознавал, что в результате поджога могут погибнуть все рабочие, а не только те, с которыми у него произошел конфликт. В результате пожара один рабочий погиб на месте от отравления угарным газом, другой скончался от ожогов в больнице через 4 месяца, еще двое пострадали от ожогов различной степени тяжести", - сообщила помощник прокурора.

В суде тракторист не признал свою вину в убийстве своих коллег. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.