В Центральной Швеции совершен поджог мечети

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СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Мечеть в городе Эребру, расположенном в центральной части Швеции, пострадала во вторник от сильного пожара. Об этом сообщил телеканал SVT.
Часть здания полностью сгорела. Полиция считает, что происшедшее стало следствием поджога.
Информацию о возгорании спасатели получили в 03:00 мск. Пожарные до сих пор работают на месте инцидента, но угрозы распространения огня на соседние дома нет. Сведений о пострадавших не поступало.
Мечеть была построена в 2007 году. Ежемесячно ее посещают около тысячи человек.