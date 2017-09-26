Шторм помешал лайнеру "Князь Владимир" зайти в порты Крыма, пассажиры получат компенсации

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СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир", совершающего еженедельные путешествия из Сочи в Крым, получат компенсации за внесенные из-за непогоды изменения в программу круиза. Шторм помешал судну зайти в порты Крымского полуострова, сообщила во вторник пресс-служба компании "Черноморские круизы" на странице в Facebook.
На ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным северо-восточным ветром до 22-27 м/с. В очередной рейс лайнер отправился из Сочи 24 сентября и после захода в Новороссийск должен был отправиться через Керченский пролив в Крым.
"Так как основной задачей нашего экипажа является обеспечение безопасности пассажиров, лайнер "Князь Владимир" вернулся в Сочи. Всем пассажирам круиза предложены различные варианты компенсации за изменение маршрута круиза", - говорится в сообщении.
Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир". Недельное путешествие на лайнере стартует и заканчивается в Сочи. Туристам предложено посещение города-героя Новороссийска, а также двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю.