Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шторм помешал лайнеру "Князь Владимир" зайти в порты Крыма, пассажиры получат компенсации

Происшествия
26 сентября, 14:34 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 26, сентября. /ТАСС

На ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным северо-восточным ветром до 22-27 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир", совершающего еженедельные путешествия из Сочи в Крым, получат компенсации за внесенные из-за непогоды изменения в программу круиза. Шторм помешал судну зайти в порты Крымского полуострова, сообщила во вторник пресс-служба компании "Черноморские круизы" на странице в Facebook.

На ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным северо-восточным ветром до 22-27 м/с. В очередной рейс лайнер отправился из Сочи 24 сентября и после захода в Новороссийск должен был отправиться через Керченский пролив в Крым.

"Так как основной задачей нашего экипажа является обеспечение безопасности пассажиров, лайнер "Князь Владимир" вернулся в Сочи. Всем пассажирам круиза предложены различные варианты компенсации за изменение маршрута круиза", - говорится в сообщении.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир". Недельное путешествие на лайнере стартует и заканчивается в Сочи. Туристам предложено посещение города-героя Новороссийска, а также двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама