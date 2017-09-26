СК завел дело на сотрудников колонии в Тверской области за избиение заключенных

Колобков надеется, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названыСпорт 26 сентября, 19:49
РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"Армия и ОПК 26 сентября, 19:42
ГП Украины получила доступ к разговорам всех абонентов "Киевстара" во время "майдана"Международная панорама 26 сентября, 19:34
СМИ: Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018Спорт 26 сентября, 19:27
WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в ПарижеСпорт 26 сентября, 19:12
Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019Спорт 26 сентября, 19:10
Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингомСпорт 26 сентября, 19:07
Украина заявила, что не откажется от закона об образованииМеждународная панорама 26 сентября, 18:57
Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом ЖердевымСпорт 26 сентября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии №6 в городе Бежецке Тверской области. Как сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Валерия Павлова, сотрудников колонии подозревают в избиении заключенных.
Ранее на одном из сайтов было размещено письмо одного из заключенных колонии в Бежецке, где были изложены факты избиения осужденных сотрудниками исправительного учреждения.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с применением насилия", - сказала Павлова.
По версии следствия, 7 сентября 2017 года при проведении обыска сотрудники колонии избили заключенных. "Они нанесли удары руками и ногами по голове, телу и конечностям осужденным, содержащимся в учреждении", - сказала представитель регионального управления СК.
Исправительная колония №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Тверской области - колония строгого режима, в которой отбывают наказание мужчины, осужденные впервые. По данным УФСИН на 1 января 2017 года в ней содержалось 756 человек.