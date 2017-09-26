СК завел дело на сотрудников колонии в Тверской области за избиение заключенных

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии №6 в городе Бежецке Тверской области. Как сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Валерия Павлова, сотрудников колонии подозревают в избиении заключенных.

Ранее на одном из сайтов было размещено письмо одного из заключенных колонии в Бежецке, где были изложены факты избиения осужденных сотрудниками исправительного учреждения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с применением насилия", - сказала Павлова.

По версии следствия, 7 сентября 2017 года при проведении обыска сотрудники колонии избили заключенных. "Они нанесли удары руками и ногами по голове, телу и конечностям осужденным, содержащимся в учреждении", - сказала представитель регионального управления СК.

Исправительная колония №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Тверской области - колония строгого режима, в которой отбывают наказание мужчины, осужденные впервые. По данным УФСИН на 1 января 2017 года в ней содержалось 756 человек.