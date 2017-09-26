Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Швеции танк столкнулся с поездом

Происшествия
26 сентября, 19:16 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 26, сентября. /ТАСС

Пострадали четыре человека - трое членов экипажа танка и машинист поезда

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Танк, задействованный в учениях "Аврора-2017", столкнулся с пассажирским поездом близ города Труса к юго-западу от столицы Швеции. Как сообщило агентство ТТ, пострадали четыре человека.

Травмы получили трое членов экипажа танка и машинист поезда.

Учения "Аврора-2017" проходят в настоящее время в провинции Сёдерманланд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
4
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
5
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
6
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
7
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама