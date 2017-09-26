В Швеции танк столкнулся с поездом

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Танк, задействованный в учениях "Аврора-2017", столкнулся с пассажирским поездом близ города Труса к юго-западу от столицы Швеции. Как сообщило агентство ТТ, пострадали четыре человека.

Травмы получили трое членов экипажа танка и машинист поезда.

Учения "Аврора-2017" проходят в настоящее время в провинции Сёдерманланд.