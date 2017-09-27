Два полугодовалых ребенка пострадали при наезде иномарки на пешеходов во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Два полугодовалых ребенка пострадали в среду в результате наезда иномарки на пешеходов на парковке одного из торговых центров в пригороде Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что 33-летний водитель автомашины Honda Airwave, выезжая с автомобильной парковки торгового центра "Седанка Сити", совершил наезд на двоих женщин с детскими колясками. В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, которые были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, медики диагностировали у одного из потерпевших сотрясение головного мозга, у второго - ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение.
По информации УМВД, водитель был трезв, ранее этом году он привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.