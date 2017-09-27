Два жителя Подмосковья задержаны с 19 кг наркотика во время сбора "урожая" на поле конопли

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух жителей Жуковского во время сбора "урожая" на поле конопли. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейские задержали в Жуковском 22-летнего и 23-летнего местных жителей, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков. Задержание произошло в тот момент, когда мужчины собирали на поле дикорастущую коноплю", - сказала Петрова.

По ее словам, у мужчин изъяты две сумки с веществом растительного происхождения. "По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является марихуаной, общей массой более 19 кг", - пояснила она.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Задержанные арестованы.

"С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило около 2 тыс. кустов", - добавила представитель главка.