Ущерб от коррупции в РФ в первой половине 2017 года сократился почти вдвое

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КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ущерб от коррупционных преступлений в России в первой половине 2017 года составил 16 млрд рублей - почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом в среду сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в РФ в первой половине 2016 года составил почти 28,5 млрд рублей. В 2015 году этот показатель составил более 43 млрд рублей, в 2014 году - немногим более 39 млрд рублей.
"В первом полугодии сумма причиненного ущерба коррупционными преступлениями в стране составила 16 млрд рублей. Благодаря принятым мерам, удалось повысить результаты работы по возмещению ущерба - добровольно уже погашен ущерб на сумму 1,2 млрд рублей", - сказал Буксман, выступая на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.
Он добавил, что для взыскания ущерба арестовано имущество на 8 млрд рублей, изъято - еще на 1,5 млрд рублей.
Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан 25 октября 2013 года шестью государствами СНГ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) для совместной борьбы с коррупцией.