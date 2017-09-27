Ущерб от коррупции в РФ в первой половине 2017 года сократился почти вдвое

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ущерб от коррупционных преступлений в России в первой половине 2017 года составил 16 млрд рублей - почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом в среду сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в РФ в первой половине 2016 года составил почти 28,5 млрд рублей. В 2015 году этот показатель составил более 43 млрд рублей, в 2014 году - немногим более 39 млрд рублей.

"В первом полугодии сумма причиненного ущерба коррупционными преступлениями в стране составила 16 млрд рублей. Благодаря принятым мерам, удалось повысить результаты работы по возмещению ущерба - добровольно уже погашен ущерб на сумму 1,2 млрд рублей", - сказал Буксман, выступая на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.

Он добавил, что для взыскания ущерба арестовано имущество на 8 млрд рублей, изъято - еще на 1,5 млрд рублей.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан 25 октября 2013 года шестью государствами СНГ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) для совместной борьбы с коррупцией.