Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ущерб от коррупции в РФ в первой половине 2017 года сократился почти вдвое

Происшествия
27 сентября, 15:11 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, сентября. /ТАСС

Сумма причиненного ущерба составила 16 млрд рублей по сравнению с 28,5 млрд за аналогичный период 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Ущерб от коррупционных преступлений в России в первой половине 2017 года составил 16 млрд рублей - почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом в среду сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Читайте также новости по теме:
Борьба с коррупцией
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИН

СК просит арестовать замглавы ФСИН

Источник: дело в отношении замглавы ФСИН не связано со строительством "Крестов-2"

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в РФ в первой половине 2016 года составил почти 28,5 млрд рублей. В 2015 году этот показатель составил более 43 млрд рублей, в 2014 году - немногим более 39 млрд рублей.

"В первом полугодии сумма причиненного ущерба коррупционными преступлениями в стране составила 16 млрд рублей. Благодаря принятым мерам, удалось повысить результаты работы по возмещению ущерба - добровольно уже погашен ущерб на сумму 1,2 млрд рублей", - сказал Буксман, выступая на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.

Он добавил, что для взыскания ущерба арестовано имущество на 8 млрд рублей, изъято - еще на 1,5 млрд рублей.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан 25 октября 2013 года шестью государствами СНГ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) для совместной борьбы с коррупцией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией
Страны
Россия Армения Киргизия Казахстан Белоруссия Таджикистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
2
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
3
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружия
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджета
6
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
7
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама