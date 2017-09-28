Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari

Происшествия
28 сентября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В компании "Делимобиль" уточнили, что совершать поездки на этом спорткаре могут лишь те клиенты, которые часто и безаварийно пользуются услугами каршеринга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Единственный в Москве каршеринговый (для сдачи в поминутную аренду - прим. ТАСС) спорткар Ferrari, принадлежащий компании "Делимобиль", попал в ДТП. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там уточнили, что авария с участием Ferrari F430 Spider произошла на прошлой неделе. "Клиент не справился с управлением, не рассчитал тормозной путь и заехал на бордюр. В результате машина получила косметические повреждения, поцарапан бампер", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что автомобиль застрахован, и ремонт будет делать компания за свой счет. В "Делимобиле" добавили, что к концу недели спорткар снова будет доступен клиентам.

Представитель пресс-службы также отметил, что это единственный автомобиль Ferarri, зарегистрированный в системе каршеринга в Москве. Совершать поездки на нем могут только "проверенные" клиенты.

"Мы выбираем лучших клиентов - тех, кто безаварийно водит, кто часто пользуется каршерингом. Им предлагается бесплатная подарочная поездка. В приложении вы ее не найдете", - добавил он.

Сейчас в столице работают шесть компаний-операторов каршеринга. Их общий парк составляет 2,65 тыс. автомобилей. В системе каршеринга зарегистрированы больше 600 тыс. человек, ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округа
2
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
3
Чем грозит снижение цен на рынке сахара в России
4
В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari
5
ЕК готова к трехсторонним переговорам по газу
6
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
7
Экспертиза не нашла признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и в его "письме" Путину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама