В Москве попал в аварию единственный в городе каршеринговый Ferrari

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Единственный в Москве каршеринговый (для сдачи в поминутную аренду - прим. ТАСС) спорткар Ferrari, принадлежащий компании "Делимобиль", попал в ДТП. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там уточнили, что авария с участием Ferrari F430 Spider произошла на прошлой неделе. "Клиент не справился с управлением, не рассчитал тормозной путь и заехал на бордюр. В результате машина получила косметические повреждения, поцарапан бампер", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что автомобиль застрахован, и ремонт будет делать компания за свой счет. В "Делимобиле" добавили, что к концу недели спорткар снова будет доступен клиентам.

Представитель пресс-службы также отметил, что это единственный автомобиль Ferarri, зарегистрированный в системе каршеринга в Москве. Совершать поездки на нем могут только "проверенные" клиенты.

"Мы выбираем лучших клиентов - тех, кто безаварийно водит, кто часто пользуется каршерингом. Им предлагается бесплатная подарочная поездка. В приложении вы ее не найдете", - добавил он.

Сейчас в столице работают шесть компаний-операторов каршеринга. Их общий парк составляет 2,65 тыс. автомобилей. В системе каршеринга зарегистрированы больше 600 тыс. человек, ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.