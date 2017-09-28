Две тысячи человек эвакуированы с концерта Thomas Mraz в клубе на юге Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около двух тысяч человек эвакуированы из клуба Главclub Green Concert на юге Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах столицы.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, где расположен клуб", - сказал собеседник агентства.

В момент эвакуации в клубе шел концерт исполнителя Thomas Mraz.

Еще один анонимный звонок об угрозе минирования поступил в отношении строения в Брюсовом переулке в центре Москвы, рядом с Московским домом композиторов. "Звонок об угрозе взрыва в доме 8/10, строение 1 в Брюсовом переулке", - сказал собеседник агентства.