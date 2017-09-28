Угроза взрыва в СК "Олимпийский" не подтвердилась

Лунев: в России никто не может сравниться с болельщиками "Зенит"Спорт 28 сентября, 23:43
Ватутин: финал Кубка Гомельского придаст интереса стартующему сезону в РоссииСпорт 28 сентября, 23:16
Футболист "Зенита" Кокорин поблагодарил вратаря "Реал Сосьедада" за пропущенный мячСпорт 28 сентября, 23:10
Футболист "Локомотива" Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 23:08
Хлебников насторожен успехом "Аритмии" и рад, что ее не выдвинули на "Оскар"Культура 28 сентября, 22:57
Манчини: Кокорин замечательно сыграл в матче с "Реал Сосьедадом"Спорт 28 сентября, 22:47
Собянин назвал дату подключения жилых домов Москвы к отоплениюОбщество 28 сентября, 22:47
Карлсен вышел в лидеры шахматного турнира на острове МэнСпорт 28 сентября, 22:41
Тренер "Реал Сосьедада": "Зенит" может далеко пройти в Лиге ЕвропыСпорт 28 сентября, 22:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ в здании СК "Олимпийский" в Москве после анонимного звонка о минировании, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"Кинологи проверили здание СК "Олимпийский". Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва из здания СК были эвакуированы около 100 человек. Также об угрозе взрыва было объявлено в строении, соседствующем с Московским домом композиторов в Брюсовом переулке. Кроме того, в связи с анонимным звонком об угрозе взрыва из клуба на ул. Орджоникидзе, где в этот момент проходил концерт исполнителя Thomas Mraz, были эвакуированы 2 тыс. человек. Угроза взрыва в клубе не подтвердилась.