Угроза взрыва в СК "Олимпийский" не подтвердилась

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ в здании СК "Олимпийский" в Москве после анонимного звонка о минировании, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здание СК "Олимпийский". Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва из здания СК были эвакуированы около 100 человек. Также об угрозе взрыва было объявлено в строении, соседствующем с Московским домом композиторов в Брюсовом переулке. Кроме того, в связи с анонимным звонком об угрозе взрыва из клуба на ул. Орджоникидзе, где в этот момент проходил концерт исполнителя Thomas Mraz, были эвакуированы 2 тыс. человек. Угроза взрыва в клубе не подтвердилась.