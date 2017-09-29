Неизвестный украл более 1 млн руб. из припаркованного в центре Москвы Lexus

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл более 1 млн руб. из автомобиля Lexus, припаркованного в центре Москвы на Мясницкой улице, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Днем в четверг 46-летний владелец автомобиля Lexus сообщил о краже денег из автомобиля, припаркованного возле д. 35А по ул. Мясницкая", - сказал сотрудник пресс-службы.
Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный путем свободного доступа проник в автомобиль и украл 1,150 млн руб., после чего скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сказал он.