Источник: четыре человека погибли и один пострадал при нападении мужчины с ножом на Урале

"Ведомости": одной из причин проблем "ВИМ-Авиа" могло быть плохое использование флотаТранспорт 29 сентября, 10:26
Администрацию свердловского губернатора эвакуируют из-за телефонного звонкаНовости Урала 29 сентября, 10:17
NYT: ученые США сообщили о сокращении площади льдов в Арктике до 4,6 млн кв. кмНаука 29 сентября, 10:08
Что необходимо знать о референдуме в КаталонииМеждународная панорама 29 сентября, 10:00
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу УкраиныПроисшествия 29 сентября, 9:55
КНТ УГМК стартовал с победы в Лиге европейских чемпионовНовости партнеров 29 сентября, 9:54
Компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 годуКосмос 29 сентября, 9:49
Травмированный хоккеист "Торпедо" Костицын может вернуться в строй через две неделиСпорт 29 сентября, 9:43
Ирина Донник стала единственной женщиной на посту вице-президента РАННовости партнеров 29 сентября, 9:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября./ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на людей в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области. Четыре человека погибли, один ранен, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"28 сентября... четыре [человека] погибли. Один госпитализирован. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве", - сказал собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов региона.