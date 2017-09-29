В Калининграде задержан подозреваемый в краже морфина у онкобольной

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Калининграде подозреваемого в краже ампул с морфином и трамадолом у находившейся под его опекой онкобольной. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Калининграде полицейские задержали 27-летнего горожанина, подозреваемого в хищении наркосодержащих медицинских препаратов у находившейся у него под опекой 36-летней онкобольной. Ежемесячно жительнице Славского района выписывали не менее 80 ампул различных анальгетиков. По предварительным данным, злоумышленник подменял ампулы с морфином и трамадолом на противоаллергические средства, переклеивая этикетки", - сообщила она.

По данным полиции, подозреваемый продавал обезболивающие препараты наркозависимым. Подмена лекарств обнаружилась, когда они перестали снимать болевые симптомы у потерпевшей. "В ходе обыска в квартире по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили деньги, банковские карты, медицинские документы, десятки ампул с различными препаратами и растительное вещество, похожее на марихуану. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу", - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 229 УК РФ ("Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ"), а также по ст. 224 УК РФ ("Небрежное хранение огнестрельного оружия"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.