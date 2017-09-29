Электричка насмерть сбила пожилую женщину в Подмосковье

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла, попав под колеса электрички на станции Быково Казанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).
"От оперативного дежурного станции Быково поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением Раменское - Москва смертельно травмирована женщина, на вид 70 лет", - сказал собеседник агентства.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Елена Марковская, начата доследственная проверка по факту гибели женщины возле станции Быково Казанского направления железной дороги. "Она переходила железную дорогу перед приближающимся электропоездом. Личность погибшей устанавливается", - отметила она.