Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте гражданской жены полковника Захарченко

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу Анастасии Пестриковой - гражданской жены бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании Пестриковой меры пресечения в виде содержания под стражей поступило в суд и будет рассмотрено в ближайшее время", - сказала Царева.

Ранее Пестрикова в ходе допроса в качестве свидетеля в Мосгорсуде сообщила, что имеет от Захарченко несовершеннолетнего ребенка. Судом было арестовано около $16 млн на счете Пестриковой на том основании, что деньги, предположительно, были получены преступным путем.

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток по трем эпизодам.

По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.