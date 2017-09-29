Источник: в Москве на станции метро "Славянский бульвар" произошло задымление

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло на станции Арбатско-Покровской линии московского метро "Славянский бульвар". Об этом ТАСС сообщили источник в экстренных службах.

"Поступила заявка о задымлении. На место выехали пожарные", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на станцию направили еще одну пожарную цистерну.

Ранее столичная подземка в своем аккаунте в Telegram сообщила, что интервалы движения поездов на синей ветке московского метро увеличены по техническим причинам.