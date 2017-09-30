Три человека погибли в результате столкновения иномарки с рекламным щитом в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля BMW в субботу утром не справился с управлением и столкнулся с опорой рекламного щита в Оренбурге, в результате три человека погибли на месте и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В 06:44 часов на проезде братьев Знаменских произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что автомобиль BMW, двигаясь по улице Туркестанской в сторону проезда братьев Знаменских, не справился с управлением и столкнулся с опорой рекламного щита. В результате аварии трое молодых людей погибли на месте, один госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, личности двух погибших уже установили - это жители Оренбурга 21 и 20 лет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.