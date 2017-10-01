СМИ: взрыв прогремел в окрестностях Рима, есть пострадавшие

РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в воскресенье в жилом квартале в окрестностях итальянской столицы. Об этом сообщило агентство ANSA.

По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать три человека. Двое из них уже извлечены из-под обломков здания. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и карабинеры. Согласно информации агентства, в качестве основной версии рассматривается взрыв газового баллона.