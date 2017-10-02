ФСБ предотвратила покушение на религиозного проповедника в Ингушетии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали двух участников бандгруппы, готовивших покушение на религиозного проповедника в Ингушетии путем подрыва. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Задержаны два участника бандгруппы, по местам проживания которых обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества. В ФСБ не стали раскрывать информацию о личностях задержанных до окончания следственных действий, в рамках которых проводится документирование их преступной деятельности.

"В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению преступных связей задержанных", - отметили в ФСБ.