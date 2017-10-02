Глава службы занятости РСО с 1997 года работала с поддельным дипломом об образовании

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские Северной Осетии выявили поддельный диплом о высшем образовании, по которому руководитель республиканской службы занятости работала с 1997 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД по региону.
"Полицейские совместно с коллегами из республиканского УФСБ выявили факт мошенничества. По версии следствия, в 1997 году злоумышленница приобрела подложный диплом о высшем образовании. Используя поддельный документ на протяжении длительного времени, женщина занимала пост руководителя республиканской службы занятости, а также незаконно присвоила себе ученую степень кандидата наук и классные чины действительного государственного советника, за наличие которых получала денежные выплаты", - говорится в сообщении.
Подозреваемая отстранена от занимаемой должности. В ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственным отделом УФСБ России по Северной Осетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
По данным из открытых источников, руководителем службы занятости Северной Осетии с 1997 года является Лариса Каболова.