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Трасса "Дон" перекрыта после аварии с бензовозом в Ростовской области

Происшествия
2 октября, 17:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, октября. /ТАСС

В результате ДТП пострадал человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Грузовик и бензовоз столкнулись в Ростовской области на трассе "Дон", в настоящее время автомагистраль перекрыта, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе на 1017-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и бензовоза, топливо разлилось на проезжую часть. Трасса М-4 Дон перекрыта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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