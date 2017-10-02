Трасса "Дон" перекрыта после аварии с бензовозом в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Грузовик и бензовоз столкнулись в Ростовской области на трассе "Дон", в настоящее время автомагистраль перекрыта, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе на 1017-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и бензовоза, топливо разлилось на проезжую часть. Трасса М-4 Дон перекрыта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.