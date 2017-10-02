Ударившая ученика в школе под Рязанью педагог ранее находилась под следствием

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Учитель математики из Истьинской школы, ударившая на уроке одного из учеников, ранее находилась под следствием и не должна была работать в школе. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Здесь получилось так, что по закону, по существующим инструкциям, когда человек приходит работать педагогом, с детьми в целом, он должен представить справку из УМВД об отсутствии у него судимости. Эта женщина представила справку. Но, насколько мы знаем, были случаи, когда она с кем-то вступала в конфликт,<…> было открыто следствие, однако не было приговора суда", - сказал губернатор.

По его словам, случай показал, что на федеральном уровне необходимо рассмотреть вопрос об обязательном представлении справок о возбуждаемых ранее в отношении работника уголовных делах.

"Предварительная проверка показала то, что определенные издержки в системе наблюдаются, и их надо каким-то образом устранять. В данном случае учитель успела уволиться сама, потому что у нее было такое право. Но, конечно, такому человеку, мое личное мнение, нельзя работать с детьми", - добавил губернатор, уточнив, что в сельской местности школы испытывают кадровый голод.

Как сообщалось ранее, СК начал доследственную проверку после появления в интернете видео, на котором запечатлено как учительница Истьинской средней школы в ходе конфликта с учеником седьмого класса бьет его книгой и рукой по голове. Позже стало известно, что после опубликования видео учительница написала заявление об увольнении. На сайте Минобразования региона сообщается, что по поручению губернатора области министерство проводит проверку по факту инцидента.