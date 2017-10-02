Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ударившая ученика в школе под Рязанью педагог ранее находилась под следствием

Происшествия
2 октября, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Случай показал, что на федеральном уровне необходимо рассмотреть вопрос об обязательном представлении справок о возбуждаемых ранее уголовных делах, считает губернатор области Николай Любимов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Учитель математики из Истьинской школы, ударившая на уроке одного из учеников, ранее находилась под следствием и не должна была работать в школе. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Здесь получилось так, что по закону, по существующим инструкциям, когда человек приходит работать педагогом, с детьми в целом, он должен представить справку из УМВД об отсутствии у него судимости. Эта женщина представила справку. Но, насколько мы знаем, были случаи, когда она с кем-то вступала в конфликт,<…> было открыто следствие, однако не было приговора суда", - сказал губернатор.

По его словам, случай показал, что на федеральном уровне необходимо рассмотреть вопрос об обязательном представлении справок о возбуждаемых ранее в отношении работника уголовных делах.

"Предварительная проверка показала то, что определенные издержки в системе наблюдаются, и их надо каким-то образом устранять. В данном случае учитель успела уволиться сама, потому что у нее было такое право. Но, конечно, такому человеку, мое личное мнение, нельзя работать с детьми", - добавил губернатор, уточнив, что в сельской местности школы испытывают кадровый голод.

Как сообщалось ранее, СК начал доследственную проверку после появления в интернете видео, на котором запечатлено как учительница Истьинской средней школы в ходе конфликта с учеником седьмого класса бьет его книгой и рукой по голове. Позже стало известно, что после опубликования видео учительница написала заявление об увольнении. На сайте Минобразования региона сообщается, что по поручению губернатора области министерство проводит проверку по факту инцидента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платежное решение
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
7
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
Темы дня
Новости партнеров
Реклама