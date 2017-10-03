В Новой Москве в результате ДТП пострадали пять человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"В ночь на вторник в районе города Троицк на Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей с последующим возгоранием", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.