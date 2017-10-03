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Кубанская полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео избиения подростков

Происшествия
3 октября, 9:18 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, октября. /ТАСС

В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором мужчина подошел к сидевшим на детской площадке подросткам и начал их бить

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КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Краснодарская полиция начала проверку в связи с появлением в интернете ролика, на котором видно, как мужчина избивает подростков, сообщили ТАСС во вторник в региональном ГУ МВД.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как мужчина подошел к сидевшим на детской площадке подросткам и начал их бить. Драку прекратили подошедшие молодые люди. Пользователи соцсетей утверждают, что мужчина - отец одного из находившихся на площадке подростков, который пришел наказать обидчиков сына.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сказал ТАСС представитель краевого ГУ МВД.

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