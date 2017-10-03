Кубанская полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео избиения подростков

Тренер "Куньлуня" Кинэн предложил СДК КХЛ дисквалифицировать игроков "Автомобилиста"Спорт 3 октября, 9:54
В октябре начнется ремонт 14 подземных переходов московского метроМосква 3 октября, 9:31
Как синтез алмазов повлияет на будущее квантового компьютера и модель арктических недрНаука 3 октября, 9:25
Реконструкцию переправы на остров Ольхон на Байкале проведут до конца 2018 годаСибирь 3 октября, 9:22
Аптеки, кафе и мини-маркеты откроются в 2018 году на шести станциях МЦКМосква 3 октября, 9:11
Telia разместила 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за бумагуЭкономика и бизнес 3 октября, 9:08
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке СтэнлиСпорт 3 октября, 9:02
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Красноярском краеСибирь 3 октября, 8:50
РБК: ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоровЭкономика и бизнес 3 октября, 8:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Краснодарская полиция начала проверку в связи с появлением в интернете ролика, на котором видно, как мужчина избивает подростков, сообщили ТАСС во вторник в региональном ГУ МВД.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как мужчина подошел к сидевшим на детской площадке подросткам и начал их бить. Драку прекратили подошедшие молодые люди. Пользователи соцсетей утверждают, что мужчина - отец одного из находившихся на площадке подростков, который пришел наказать обидчиков сына.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сказал ТАСС представитель краевого ГУ МВД.