Кубанская полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео избиения подростков

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Краснодарская полиция начала проверку в связи с появлением в интернете ролика, на котором видно, как мужчина избивает подростков, сообщили ТАСС во вторник в региональном ГУ МВД.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как мужчина подошел к сидевшим на детской площадке подросткам и начал их бить. Драку прекратили подошедшие молодые люди. Пользователи соцсетей утверждают, что мужчина - отец одного из находившихся на площадке подростков, который пришел наказать обидчиков сына.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сказал ТАСС представитель краевого ГУ МВД.