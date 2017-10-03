Во Львове сгорело отделение Сбербанка

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на вторник в отделении Сбербанка, которое расположено в центре Львова. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"3 октября в 02:32 мск в службу спасения поступило сообщение о пожаре во Львове на проспекте Черновола, дом 2. Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении львовского отделения номер 5 Сбербанка", - говорится в сообщении. По информации ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал, площадь возгорания составила около 25 кв. м, огнем уничтожена оргтехника и мебель.
Для ликвидации пожара привлекали 19 спасателей и четыре единицы спецтехники. Следственная группа устанавливает причину возгорания.
Сбербанк - украинский коммерческий банк, организация является на 100% дочерней организацией банка Сбербанк (Россия) и входит в Международную группу Сбербанк.