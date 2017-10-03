Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во Львове сгорело отделение Сбербанка

Происшествия
3 октября, 9:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания, пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на вторник в отделении Сбербанка, которое расположено в центре Львова. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"3 октября в 02:32 мск в службу спасения поступило сообщение о пожаре во Львове на проспекте Черновола, дом 2. Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении львовского отделения номер 5 Сбербанка", - говорится в сообщении. По информации ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал, площадь возгорания составила около 25 кв. м, огнем уничтожена оргтехника и мебель.

Для ликвидации пожара привлекали 19 спасателей и четыре единицы спецтехники. Следственная группа устанавливает причину возгорания.

Сбербанк - украинский коммерческий банк, организация является на 100% дочерней организацией банка Сбербанк (Россия) и входит в Международную группу Сбербанк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
3
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Стрельба в Лас-Вегасе была тщательно спланирована, власти не считают произошедшее терактом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама